LPI-GTH: Lack von Pkw zerkratzt

Gotha (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag war ein schwarzer Audi in der Straße Am Wiegwasser abgestellt. Unbekannte zerkratzten im genannten Zeitraum die gesamte rechte Fahrzeugseite des Pkw. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-023762 zu melden. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell