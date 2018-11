LPI-GTH: Verkehr gefährdet - zwei Verletzte - Führerschein weg

Mihla - Wartburgkreis (ots) - Am frühen Nachmittag fuhr gestern ein 49-Jähriger mit seinem Audi auf der L 1016 von Eisenach nach Mihla. Hinter ihm fuhr ein 31-Jähriger mit seinem BMW. An der Kreuzung nach Üttersroda bremste der Audi. Trotz Überholverbot und durchgezogener Linie startete der 31-jährige BMW-Fahrer einen Überholvorgang. Zur selben Zeit bog jedoch der 49-jährige Audifahrer nach links in Richtung Üttersroda ab. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der BMW auf ein angrenzendes Feld geschleudert wurde. Der Audi kam neben dem Feld zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der Schaden: 13.000 Euro. Weil er sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafbar gemacht hat, wurde der Führerschein des 31-Jährigen sichergestellt. (jk)

