LPI-GTH: Polizist angefahren

Gotha (ots) - Nach einem Verkehrsunfall leitete gestern ein Polizist den Verkehr an der Ecke Pfullendorfer Straße / Bufleber Straße um. Die Einfahrt in die Bufleber Straße wurde für den Verkehr gesperrt, dieser sollte der Pfullendorfer Straße weiter folgen. Ein 76-Jähriger missachtete die Weisungen des Polizisten und fuhr in die Bufleber Straße ein, dabei stieß er mit dem Außenspiegel seines Daimlers gegen den Polizisten. Dieser blieb glücklicherweise unverletzt und konnte den Dienst fortsetzen. Der 76-Jährige kam mit einem Schrecken und leichten Kratzern am Pkw davon. (jk)

