LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Eisenach (ots) - Unbekannte versuchten im Zeitraum von Freitag auf Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Schlachthofstraße einzubrechen. Der Versuch misslang, hinterlassen wurde ein Schaden an der Haustür in Höhe von geschätzten 100 Euro.

Wer hat verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen oder hat das Tatgeschehen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-019945. (jk)

