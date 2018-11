LPI-GTH: Garagen aufgebrochen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Unbekannte brachen von Dienstag auf Mittwoch mehrere Garagen am Garagenkomplex am Hüttenholz in der Oehrenstöcker Landstraße auf. Die Garagentore wurden gewaltsam geöffnet und die Innenräume durchwühlt. Entwendet wurde nichts, bereitgestellte Beute ließen die mutmaßlichen Täter am Tatort zurück. Es entstand Sachschaden in Höhe von 550 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-016947. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell