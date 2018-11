LPI-GTH: Zeitungswagen gestohlen

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - In der Nacht vom 01.11.2018 auf den 02.11.2018 wurde ein Zeitungswagen aus dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Paulinzellaer Straße entwendet. Eine Zeitungszustellerin hatte den blauen Wagen, an dem sich zwei Taschen befinden, dort abgestellt. Unbekannte haben den Wagen im Wert von 170 Euro zwischen 21.30 Uhr am 01.11.2018 und 03.00 Uhr am 02.11.2018 gestohlen.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Zeitungswagens machen oder hat Personen mit dem Wagen gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-016190. (jk)

