LPI-GTH: Radfahrer bleibt an offener Fahrzeugtür hängen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - In der Straße Am Stollen wollte gestern Nachmittag eine 37-Jährige aus einem VW Touran aussteigen und öffnete die Fahrertür. Sie achtete dabei nicht auf den Verkehr von hinten und bemerkte so den sich nähernden Radfahrer nicht. Als die Tür aufschwang, wich der 38-jährige Radler aus, blieb aber an der Fahrzeugtür hängen. Der Mann stürzte und verletzte sich leicht. (kk)

