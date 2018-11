LPI-GTH: Fahrzeugheck ausgebrochen - zwei verletzte Fahrzeuginsassen

B 88/Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Bei einem Unfall ist gestern Nachmittag ein Ehepaar schwer verletzt worden. Mit einem BMW fuhr der 78-jährige Mann von Pennewitz in Richtung Jesuborn. In einer Linkskurve brach das Heck des Fahrzeugs aus und rutschte sich drehend in den Straßengraben. Der Mann und seine 70-jährige Ehefrau wurden in einem Krankenhaus aufgenommen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 5000 Euro. (kk)

