LPI-GTH: Lkw streift Gebäudedach

Hörsel - Landkreis Gotha (ots) - Heute befuhr ein Sattelzug zwischen 10.00 Uhr und 10.45 Uhr den Anger in Teutleben, vom Ortseingang kommend in Richtung Landstraße. Hinter einer Engstelle geriet das Fahrzeug zu weit nach rechts und streifte ein Verkaufsgebäude. Anschließend setzte der Sattelzug seine Fahrt pflichtwidrig fort. Am Dach des Gebäudes entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Wer kann Angaben zum Sattelzug oder zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/781124, Hinweis-Nr. 01-023561. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell