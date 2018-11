LPI-GTH: Auf nasser Fahrbahn gegen Tunneleingang geschleudert

Eisenach (ots) - Heute Morgen fuhr eine 58-Jährige mit ihrem Skoda auf der B 84 von Richtung Clausberg in Richtung Eisenach. Kurz vor dem Tunnel am Ortseingang Eisenach geriet der Pkw auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen, stieß gegen die Leitplanke und kam am Sockel des Tunneleingangs zum Stillstand. Die 58-Jährige wurde durch einen Ersthelfer aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (jk)

