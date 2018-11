LPI-GTH: Lkw gesucht - Unfallflucht an Wohnhausdach

Hörselberg-Hainich - Wartburgkreis (ots) - Gestern gegen 17.10 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der Hauptstraße durch Behringen, von Eisenach kommend in Richtung Ortsmitte. Er missachtete dabei das Durchfahrtsverbot für Lkw. Als er bemerkte, dass er mit seinem Sattelzug nicht durch die Ortslage Behringen fahren kann, fuhr er rückwärts in die Hühnermannsgasse ein, um zu wenden. Dabei blieb er mit dem Sattelanhänger am Dach eines Wohnhauses in der Hauptstraße hängen und verursachte Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Pflichtwidrig entfernte er sich anschließend in Richtung Eisenach.

Wer hat den Lkw gesehen und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-019816. (jk)

