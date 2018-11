LPI-GTH: Zimmer gemietet - Fernseher geklaut

Frauenwald - Ilm-Kreis (ots) - Ein Unbekannter mietete telefonisch ein Hotelzimmer in Frauenwald. Da keine Anreisezeit genannt wurde, steckte der Inhaber den Schlüssel an die Zimmertür und ließ die Hauseingangstür unverschlossen. Der oder die Unbekannte reiste in der Nacht von Sonntag auf Montag an, nahm den Fernseher mitsamt TV-Stick, welcher sich an dem Gerät befand, an sich und machte sich mit der Beute aus dem Staub. Es handelt sich um einen Fernseher Typ "ENTER 32 PRO-X" des Herstellers "DYON" im Wert von etwa 200 Euro.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Fernsehers oder möglichen Tätern machen?

Wem ist eine ähnliche Tathandlung bekannt?

Hinweise bitte an die Polizei Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-016741. (jk)

