LPI-GTH: Rotlicht missachtet und Radfahrerin umgefahren

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Gestern Nachmittag fuhr eine 82-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Ilmenauer Straße in Richtung Am Obertunk. An der Einmündung zur Saalfelder Straße zeigte die Ampel der 82-Jährigen Rotlicht, welches die Frau missachtete und die Straße geradeaus weiter befuhr. Dabei kollidierte sie mit einer 20-jährigen Radfahrerin, welche gerade grün-zeigende Fußgängerampel überquerte. Die 20-Jährige wurde schwer verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von 3.500 Euro. (jk)

