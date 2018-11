LPI-GTH: Ungebremst die Vorfahrt missachtet

Mühlberg - Landkreis Gotha (ots) - Am frühen Nachmittag fuhr gestern ein 20-Jähriger mit seinem Kia auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Richtung Clara-Zetkin-Straße. An der Kreuzung zur Gothaer Straße missachtete er das Vorfahrtszeichen und fuhr ungebremst in den VW eines 29-Jährigen, der von links auf der Gothaer Straße gefahren kam. Der VW-Fahrer sowie seine 57- und 77-jährigen Insassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf 14.000 Euro. (jk)

