LPI-GTH: Berauscht und ohne Licht nach Haus'

Gräfenroda - Ilm-Kreis (ots) - Berauscht war gestern Abend ein 59-jähriger Fahrzeugführer in der Ilmenauer Straße unterwegs. Mit seinem unbeleuchteten Mitsubishi fuhr er gerade von der Kneipe nach Hause, als er fast mit einem anderen Auto kollidierte. Die Polizei eilte herbei uns konnte den Mann stoppen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von sagenhaften 2,44 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, die Fahrzeugschlüssel wurden der Ehefrau übergeben. In Zukunft muss der 59-Jährige den Heimweg nach erfolgreichem Kneipenbesuch zu Fuß antreten. (jk)

