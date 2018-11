LPI-GTH: Messerstecher in Haft

Gotha (ots) - Der Messerangriff eines Aserbaidschaners auf einen Landsmann letzten Donnerstagabend am Coburger Platz wurde von der zuständigen Staatsanwaltschaft als versuchter Totschlag einklassifiziert. Gegen den 53-jährigen Tatverdächtigen wurde noch am Freitag ein Haftbefehl erlassen und er in eine Haftanstalt überführt.

Der Mann hatte nach einer Streitigkeit mit einem Küchenmesser zweimal auf einen 35-jährigen Landsmann eingestochen. Die Polizei berichtete:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4110737

(jk)

