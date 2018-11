LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen

Eisenach (ots) - Eingebrochen wurde zwischen dem 05.11.2018 und dem 09.11.2018 in den Keller eines Mehrfamilienhauses am Nordplatz. Unbekannte drangen in die Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses ein und brachen gewaltsam die Tür zu einem der Kellerverschläge auf. Hieraus wurde ein grünes Mountainbike des Herstellers "Bulls", Typ "Wildtail" im Wert von 500 Euro entwendet.

Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads machen? Hinweise bitte an die Polizei Eisenach, Tel. 03691/261125, Hinweis-Nr. 09-019692. (jk)

