LPI-GTH: Erfolgreiche Drogenkontrollen

Eisenach (ots) - Am späten Sonntagabend kontrollierte die Polizei mehrere Personen in der Innenstadt von Eisenach. Ein 31-Jähriger ergriff in der Karlstraße beim Anblick der Beamten die Flucht und entledigte sich einiger Gramm verschiedener Drogen. Nach kurzer Nacheile stellten ihn die Beamten. In der Johannisstraße wurde ein 29-Jähriger kontrolliert, er hatte einige Gramm Amphetamine dabei. Bei einem 26-Jährigen fand die Polizei am Markt mehrere Gramm Haschisch und Ecstasy. Alle drei müssen mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen. (jk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell