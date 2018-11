LPI-GTH: Mehrere Verletzte bei Auffahrunfall

Stadtilm (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 gegen 10:10 Uhr befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Opel die B87 bei Stadtilm. Die Fahrerin beabsichtigte auf die B90N in Richtung A71 aufzufahren und hielt ordnungsgemäß am Stoppschild an. Als die 30-Jährige anfuhr und kurz darauf erneut an der Haltelinie anhielt, übersah eine unmittelbar dahinter fahrende 43-Jährige den zweiten Halt und fuhr mit ihrem VW auf den Opel auf. Durch die Kollision wurde nicht nur die vorausfahrende Fahrzeugführerin, sondern auch deren mitfahrende Kinder leicht verletzt, sodass diese in die Ilmkreis Klinik nach Arnstadt verbracht wurden.(ls)

