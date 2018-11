LPI-GTH: Papiercontainer in Flammen

Arnstadt (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 zündeten bislang unbekannte Personen gegen 02:00 Uhr zwei Papiercontainer aus Metall in der Krappgartenstraße in Arnstadt an. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen am Tatort gesehen hat. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-016699.(ls)

