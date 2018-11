LPI-GTH: Eskalation nach ungewollter Vertragsverlängerung

Arnstadt (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 gegen 19:00 Uhr erschien ein 42-Jähriger Bulgare in einem Vodafone-Shop des Ilmkreis-Centers in Arnstadt, um seinen bestehenden Mobilfunkvertrag zu kündigen. Als eine Mitarbeiterin des Anbieters ihm erklärte, dass die entsprechende Kündigungsfrist bereits verstrichen sei, griff der Bulgare diese an. 2 Mitarbeiter angrenzender Geschäfte bemerkten den Konflikt und eilten der Dame zu Hilfe. Dabei wurde ein Hilfeleistender an der linken Hand verletzt. Erst durch herbeigerufene Polizeibeamte konnte der Angreifer überwältigt werden. Ihn erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.(ls)

