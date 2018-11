LPI-GTH: Unfall mit verletztem Radfahrer

Arnstadt (ots) - Am Samstag, den 10.11.2018 befuhr gegen 09:55 Uhr ein 55-jähriger Ford-Fahrer die Dr.-Mager-Straße in Arnstadt, aus Richtung Rudolstädter Straße kommend. Als der Fahrer nach rechts auf die Saalfelder Straße abbiegen wollte, übersah er einen vorfahrtsberechtigen Radfahrer, dessen Weg er kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte. Dabei zog er sich eine Fraktur der linken Hand zu und wurde aufgrund des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas in der Ilmkreis Klinik in Arnstadt ärztlich versorgt.(ls)

