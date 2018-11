LPI-GTH: Beim Einparken mit Straßenbahn kollidiert

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Ein 55-Jähriger wollte am Freitagmittag in der Waltershäuser Straße seinen Volkswagen rückwärts in eine Einfahrt einparken. Hierbei übersah er jedoch die nahende Straßenbahn und kollidierte mit dieser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 10000 Euro. Sowohl der Pkw-Fahrer als auch die Insassen der Straßenbahn blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme wurde jedoch bekannt, dass der Unfallverursacher keinen Führerschein hatte und sein Fahrzeug nicht zugelassen war. Des Weiteren hatte er während des Unfalls falsche Kennzeichen am VW angebracht. (ml)

