LPI-GTH: Betrunken am Steuer

Eisenach / Berka-Werra (ots) - Nahezu zeitgleich kontrollierten Eisenacher Beamte in Eisenach und Berka/Werra gegen 01:00 Uhr in der Samstagnacht ein Fahrzeug. In Eisenach wurde eine 30 jährige Frau kontrolliert, welche ihr Fahrzeug mit einem Atemalkoholwert von 0,54 Promille lenkte. In Berka/Werra ging den Beamten ein 29 jähriger Ungar ins Netz, welcher sein Fahrzeug unter Einfluss von Drogen führte. Beide müssen nun mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.(ri)

