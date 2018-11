LPI-GTH: Garagen aufgebrochen

Eisenach (ots) - In der Zeit von Dienstag bis Freitagfrüh wurden in einem Garagenkomplex in der Stregdaer Allee insgesamt fünf Garagen aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter hebelten die Holztore auf und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Ob und was durch die Täter entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden, da bislang nicht alle Garageneigentümer erreicht werden konnten. Auch hier sucht die Polizei Eisenach Zeugen.(ri)

