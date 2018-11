LPI-GTH: Streit um Parkplatz

Eisenach (ots) - Bereits am Freitagvormittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern im Eisenacher "Parkhaus am Markt". Ein 78 jähriger Rentner aus Schlotheim und ein 67 jähriger Mann aus Heiligenstadt bekamen sich hier in Wolle. Der ältere der beiden Herren sah sich wohl gezwungen, sein "Recht" mit körperlicher Gewalt durchsetzen zu müssen, und versuchte, seinen Parkplatzkontrahenten zu treten. Da dies misslang, und die verbalen Entgleisungen ebenfalls nicht weiterhalfen, wollte der Rentner mit Fäusten auf den Heiligenstädter los. Zeugen hielten den aufgebrachten Rentner von seinem Vorhaben ab.(ri)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell