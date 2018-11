LPI-GTH: Gebäudebrand

Berka/Werra - Wartburgkreis (ots) - Unbekannte haben Freitagnacht gegen 22:15 Uhr in Berka/Werra in der Straße Kellerwerth in einem leerstehenden Gebäude einen Autoreifen in Brand gesetzt. Das Feuer griff schnell auf die Dachkonstruktion über. Das Gebäude, welches Teil einer Kläranlage war und bereits seit einigen Jahren ungenutzt ist, wurde teilweise zerstört. Nachbargebäude wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden von 500 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Eisenach Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.(ri)

