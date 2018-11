LPI-GTH: Feststellung einer Trunkenheitsfahrt

Günthersleben-Wechmar (ots) - Am Samstag wurde gegen 21:30 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße ein Pkw BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. In deren Verlauf wurde durch einen Atemalkoholtest ein Vorwert von 1,18 Promille festgestellt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein sichergestellt. Es erfolgte die Blutentnahme im Krankenhaus. Gegen den 25 jährigen Fahrer wurde Anzeige erstattet.

