LPI-GTH: Brand zweier Garagen - zwei Mopeds zerstört

Gotha (ots) - Kurz nach 12.00 Uhr heute Mittag wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Garagenbrandes in der Seebergstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte standen zwei Garagen in Vollbrand. In einer der beiden Garagen standen zwei Mopeds unbekannten Typs. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen vor. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt zur Brandursache. (kk)

