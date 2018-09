LPI-GTH: Von der Sonne geblendet

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - In der Ohrdrufer Straße in Richtung Wachsenburgallee ist heute Vormittag, ca. 08.30 Uhr, die 37-jährige Fahrerin eines Nissan Qashqai auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Lkw Iveco aufgefahren. Die Frau gab an, dass sie von der Sonne geblendet war, sie wurde aufgrund des Unfalles leicht verletzt. Sachschaden ca. 12500 Euro. (kk)

