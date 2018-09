LPI-GTH: Nach Auffahrunfall geflüchtet - Zeugensuche

Gotha (ots) - In der Fichtestraße kam es am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Wegen einer Tagesbaustelle musste der 77-jährige Fahrer eines Skoda Octavia sein Fahrzeug abbremsen, der Fahrer des dahinter fahrenden Autos fuhr auf den Skoda auf. Nach der Baustelle zog der Fahrer des unbekannten Fahrzeuges an dem Skoda vorbei und fuhr davon. Es soll sich um einen dunklen Pkw handeln. Hinweise bitte an die Polizei Gotha, Tel. 03621/78114, Hinweis-Nr. 01-018992. (kk)

