LPI-GTH: Bei Diebstahl erwischt

Gotha (ots) - Nach Mitteilung eines Zeugen konnte heute Nacht, gegen 01.20 Uhr, in der Parkstraße eine 32-Jährige als Tatverdächtige eines Diebstahls vorläufig festgenommen werden. Der Zeuge hatte zuvor mitgeteilt, dass sich auf den Innenhof Personen aufhalten, die dort nicht hingehören und sich an einem Pkw zu schaffen machen. Bei Eintreffen unserer Kollegen konnte die 32-Jährige im angrenzenden Stadtpark mit weiteren Personen festgestellt werden. In ihrem Rucksack befand sich eine hintere Kennzeichentafel, die an einen VW gehören. Der wiederum stand in besagtem Innenhof, ohne hinteres Kennzeichen. Die Personalien aller angetroffenen Personen wurden festgestellt. Als die 32-Jährige zur Vernehmung mit zur Dienststelle genommen werden sollten, wollte sie sich losreißen und flüchten. Sie wehrte sich gegen das Anlegen der Handfessel. Inzwischen wurde die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. (kk)

