LPI-GTH: Fahrradpedale sichergestellt - Eigentümer gesucht

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am 02.05.2018 flüchtete ein zum Tatzeitpunkt 32-Jähriger in eine Spielothek und hinterlegte dort seinen Rucksack. Einer Angestellten gegenüber gab er an, diesen nach einer Stunde wieder abzuholen. Der Mann kam jedoch nicht zurück, der Rucksack wurde der Polizei übergeben und sichergestellt. Im Rucksack befanden sich neuwertige Fahrradpedale, die recht auffällig sind. Es könnte sich bei den Pedalen um Diebesgut handeln. Wer kann Angaben zur Herkunft oder Eigentümer dieser Pedale machen? Hinweise bitte an die PI Arnstadt-Ilmenau, Tel. 03677/601124, Hinweis-Nr. 11-006460. (kk)

