LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach unbekanntem Einbrecher

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Am 17.11.2017 kam es zwischen 02.20 Uhr und 03.30 Uhr zu einem Einbruchsversuch in eine Spielothek in Arnstadt, Wollmarkt. Ein Unbekannter stellte eine Leiter an das Gebäude an und stieg zu einem Fenster in der ersten Etage auf. Beim Versuch des Einstiegs durch das Fenster wurde Alarm ausgelöst, der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Es liegen Bilder aus einer Überwachungskamera vor, die den Tatverdächtigen zeigen. Trotz Kapuze sind dunkle Haare und ein Vollbart erkennbar. Zum Tatzeitpunkt hatte er ein kräftige Statur. Wer erkennt den abgebildeten Mann oder kann Hinweise zur Feststellung der Identität geben? Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung des Amtsgerichtes Erfurt liegt hier vor. (kk)

