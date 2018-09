LPI-GTH: Quad gestohlen

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots) - Zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr am Montag wurde von einem Grundstück in der Neue Straße ein schwarzes Quad der Marke Aeon Motor Cobra 400 im Wert von 3000 Euro gestohlen. Das Quad ist zugelassen und war mit einem Fahrradschloss an einem Pfosten angeschlossen. (kk)

