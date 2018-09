LPI-GTH: Prügelei zwischen zwei Männern vor Wohnhaus

Ichtershausen - Ilmkreis (ots) - Wegen einer Schlägerei zwischen zwei Männern kam am Montagabend, kurz vor 21.00 Uhr, die Polizei in der Schulstraße zum Einsatz. Nach Zeugenangaben und Befragung der beiden beteiligten Männer im Alter von 29 und 24 Jahren erschien der Jüngere an der Adresse des Älteren. Als der 29-Jährige im Hausflur erschien, verpasste ihm der andere einen Schlag ins Gesicht und zog ihn vor das Haus. Hier kam es zur weiteren körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide leicht verletzt wurden. Gegen beide Männer wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Während der polizeilichen Ermittlungen konnte gleich noch ein Haftbefehl für den 29-Jährigen erledigt werden. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte er zu Hause bleiben. (kk)

