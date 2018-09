LPI-GTH: Verbotenes Überholmanöver - Pkw aufgerissen

B 88/Ohrdruf (ots) - Heute Morgen, gegen 08.40 Uhr, fuhr zwischen Ohrdruf und Crawinkel ein Seat hinter einem Traktor. Der Traktor verlangsamte die Geschwindigkeit, um nach links in einen Landwirtschaftsweg einzubiegen. Die Mittellinie ist hier einmalig unterbrochen. Gleichzeitig setzte der 23-jährige Seat-Fahrer trotz Überholverbot zum Überholen an. Während des Abbiegevorganges stieß eine am Traktor angebrachte Gabel in die rechte Seite des Pkw und riss diese Fahrzeugseite auf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Sachschaden am Pkw ca. 5000 Euro, am Traktor kein sichtbarer Schaden. (kk)

