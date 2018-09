LPI-GTH: Kennzeichentafel von Funkstreifenwagen gestohlen

Hörselberg-Hainich - Wartburg-Kreis (ots) - Zur Anzeigenaufnahme stellten am Samstagabend Polizeibeamte den Funkstreifenwagen auf dem Veranstaltungsgelände "German Race Wars" auf dem Kindel ab. Zwischen 20.10 Uhr und 20.40 Uhr wurde die hintere Kennzeichentafel vom Fahrzeug entwendet, der Heckscheibenwischer war beschädigt. Die Polizei sucht diesmal in eigener Sache Zeugen. Hinweise bitte an die PI Eisenach, Tel. 03691/261124, Hinweis-Nr. 09-016512. (kk)

