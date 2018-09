LPI-GTH: Hakenkreuz in Lack geritzt

Arnstadt - Ilm-Kreis (ots) - Die 39-jährige Nutzerin eines schwarzen VW Polo zeigte am Sonntag die Beschädigung ihres Fahrzeuges an. Der Polo stand zwischen 01.30 Uhr 10.00 Uhr geparkt Unterm Markt. Ein Unbekannter hat an der C-Säule ein etwa 10 mal 10 Zentimeter großes Hakenkreuz in den Lack geritzt. Schaden ca. 1000 Euro. (kk)

