LPI-GTH: Gegen geparktes Fahrzeug geprallt

Tüttleben - Landkreis Gotha (ots) - Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro entstand am Sonntag, kurz vor 13.00 Uhr, bei einem Unfall in Tüttleben. Aus Richtung Gamstädt fuhr eine 59-jährige BMW-Fahrerin in die Ortslage ein. Nach einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aufgrund Unaufmerksamkeit der Fahrerin zu weit nach rechts und prallt seitlich gegen einen geparkten Mazda. Verletzt wurde niemand. (kk)

