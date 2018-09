LPI-GTH: Kradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Frauenwald - Ilm-Kreis (ots) - Vermutlich wegen eines Fahrfehlers ist am Sonntag, gegen 17.00 Uhr, ein 46-jähriger Kradfahrer zwischen Neustadt am Rennsteig und Allzunah gestürzt. Der Mann geriet auf die Gegenfahrbahn, kam mit der Yamaha am Rande des Straßengrabens zu Fall und rutschte hinein. Bei dem Sturz hat sich der Kradfahrer schwer verletzt. Sachschaden ca. 2500 Euro. (kk)

