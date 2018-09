LPI-GTH: Über Kieshaufen gefahren

Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots) - Am Sonntagabend war gegen 18.45 Uhr ein 29-Jähriger mit einem Skoda von Molsdorf in Richtung Ingersleben unterwegs. Im Bereich einer Straßenbaustelle überfuhr der Mann mit dem Pkw einen Kieshaufen, den er aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht gesehen habe. Der Aufprall verursachte einen starken Ruck, die sechsjährige Tochter wurde vom Gurt in den Sitz gepresst und dadurch leicht verletzt. Schaden am Fahrzeug ca. 3500 Euro. (kk)

