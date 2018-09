LPI-GTH: 78-jährige Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mihla - Wartburg-Kreis (ots) - Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag, gegen 12.35 Uhr, in Mihla in Fahrtrichtung Nazza. In diese Richtung fuhr ein 78-jähriges Ehepaar auf ihren Fahrrädern, gefolgt von einem Lkw. Nach einer Linkskurve entschloss sich der 51-jährige Lkw-Fahrer die beiden Radfahrer zu überholen, die Fahrbahn hat hier eine Breite von 4,70 m. Der Lkw fuhr so weit wie möglich links. Vor einer Warnbake am rechten Fahrbahnrand schwenkte die Radfahrerin nach links zum Vorbeifahren aus. Sie verlor die Gewalt über das Fahrrad, prallte gegen den rechten Unterfahrschutz des Anhängers und kam zu Fall. Die Frau wurde nicht überrollt. Sie erlitt schwere Verletzungen. (kk)

