LPI-GTH: Wieder Fahrräder gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Nachdem ein 23-Jähriger im Januar sein entwendetes Fahrrad wieder bekam, wurde es in der Nacht vom 07.09.2018 zum 08.09.2018 erneut gestohlen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-weißes MTB Marke Scott Aspect 30. Das Rad war auf einem Grundstück in der Langewiesener Straße angeschlossen.

In der Nacht zum Sonntag kam es in der Karl-Liebknecht-Straße zum Diebstahl eines Fahrrad Giant im Wert von 150 Euro. Das Rad war angeschlossen, jedoch nicht an einem festen Gegenstand. (kk)

