LPI-GTH: Gegen Pkw gefahren und abgehauen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr parkte ein 21-jähriger Pkw Fahrer seinen grauen VW Passat auf einem unbefestigten Parplatz in der Gerbergasse ab. Auf Grund der herrschenden Dunkelheit am Abend, bemerkte er erst am Sonntagmorgen, dass sein Pkw im Frontbereich Beschädigungen aufwies. Diese lassen auf ein Unfallgeschehen mit einem noch unbekannten anderen Fahrzeug schließen. Als Unfallort kommt nur die angegebene Örtlichkeit in Frage. Durch den Unfallverursacher wurde kein Kontakt zum Halter des VW Passat oder zur Polizei gesucht. Die Polizei Gotha bittet daher zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht, dass sich eventuelle Zeugen bei ihr unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 01-018771 melden. (av)

