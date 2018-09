LPI-GTH: Zigarettenautomat geleert

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Mit Gewalt wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Zigarettenautomat in der Marktstraße geöffnet und das darin vorhandene Bargeld sowie Zigarettenschachteln in noch unbekannter Menge entwendet. Der entstandene Gesamtschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Durch die Kriminalpolizei Gotha wurden die Ermittlungen übernommen. (av)

