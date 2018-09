LPI-GTH: Gewalttätiger Alkoholdieb Diebstahl

Arnstadt (ots) - Am Freitag den 07.09.2018, gegen 15:20 Uhr ereignete sich in Arnstadt, Turnvater-Jahn-Straße, REWE Kaufhalle ein Diebstahl einer Flasche Jack Daniels, im Wert von ca. 18,- Euro. Der Täter wurde durch das Personal auf dem Parkplatz gestellt. Hier schuppt der Täter eine 30jährige Angestellte und flüchtet. Auffallend am männlichen Dieb war sein rechter Gipsarm. Die Angestellten folgten dem Dieb bis zu einer Wohnadresse. Durch die Polizei wurden Ermittlungen aufgenommen. (as)

