LPI-GTH: Brand eines leerstehenden Wohnhauses mit Sägewerk

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Brand eines leerstehenden Wohnhauses, an welchem sich ein nicht in Betrieb befindliches Sägewerk anschließt, wurden Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen in die "Alte Hauptstraße" nach Ernstroda gerufen. Bei Eintreffen stand der Gebäudekomplex in Flammen und es entstand Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Der Eigentümer war zur Brandausbruchszeit nicht anwesend. Nach erfolgten Löscharbeiten wird sich nun ein Statiker einen Überblick über die Stabilität der Gebäude verschaffen, so dass im Anschluss die Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Gotha ihre Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen können. (av)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell