LPI-GTH: Mit Motorrad verunglückt

Bad Tabarz - Landkreis Gotha (ots) - Am Freitag gegen 16:15 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mann mit seinem Motorrad der Marke BMW zusammen mit weiteren Motorradfahrern die L 1024 aus Richtung Bad Tabarz kommend in Fahrtrichtung Inselsberg. Vor einer langgezogenen Linkskurve überholte der BMW-Fahrer einen Lkw und fuhr im Anschluss in der Kurve geradeaus in den Straßengraben. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, so dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Am Motorrad entstand Totalschaden. (av)

