LPI-GTH: Auf Radfahrer konzentriert und auf Verkehrsinsel gefahren

Gotha (ots) - Beim Abbiegen nach links von der Waltershäuser Straße in die Reinhardsbrunner Straße war ein 83-jähriger Golf-Fahrer sehr konzentriert. Er achtete beim Abbiegen so stark auf einen Radfahrer, dass er nicht mehr mitbekam, wohin sein Auto fährt. Das landete auf der Verkehrsinsel, ein Verkehrszeichen wurde dabei beschädigt. Sachschaden am Golf etwa 1500 Euro. (kk)

